США освободили Венгрию от санкций

США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за покупку нефти и газа из России, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом. Исключение будет действовать один год.

«Президент Дональд Трамп гарантировал полное освобождение от санкций в отношении поставок по трубопроводам "Турецкий поток" и "Дружба", что позволит Венгрии и впредь обеспечивать семьям самые низкие в Европе цены на энергоносители», — написал Орбан в соцсети X.

Вашингтон также отменил санкции против атомной электростанции «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома. При этом официальный Будапешт обязался закупить американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

На сегодня единственными странами Евросоюза, которые получают нефть из России по трубопроводу «Дружба», остаются Венгрия и Словакия. В прошлом году Венгрия получила от России 74% своего газа и 86% нефти.