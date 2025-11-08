НАВЕРХ
США освободили Венгрию от санкций

Sibnet.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за покупку нефти и газа из России, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом. Исключение будет действовать один год.

«Президент Дональд Трамп гарантировал полное освобождение от санкций в отношении поставок по трубопроводам "Турецкий поток" и "Дружба", что позволит Венгрии и впредь обеспечивать семьям самые низкие в Европе цены на энергоносители», — написал Орбан в соцсети X.

Вашингтон также отменил санкции против атомной электростанции «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома. При этом официальный Будапешт обязался закупить американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

На сегодня единственными странами Евросоюза, которые получают нефть из России по трубопроводу «Дружба», остаются Венгрия и Словакия. В прошлом году Венгрия получила от России 74% своего газа и 86% нефти.

США освободили Венгрию от санкций
