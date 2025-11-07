НАВЕРХ
Тысячи кораблей-призраков НАТО неожиданно подали сигналы

Источник:
Sibnet.ru
185 1
Армия США
Фото: © U.S. Navy

Многочисленные сигналы военных кораблей-призраков стран НАТО зафиксированы в Балтийском море, следует из данных сервисов отслеживания судов Marinetraffic и VesselFinder.

Странный инцидент привел к тому, что Балтийское море оказалось буквально переполнено военными кораблями, которые на самом деле должны были находиться в других местах, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Так, сигналы подали военные суда, принадлежащие Испании, Великобритании, Канаде и ряду других стран. При этом изучение данных показало, что буквально сутки назад эти же корабли находились за тысячи километров от текущего местоположения.

Финская погранслужба прокомментировала инцидент, предположив, что сигналы кораблей-призраков связаны с глобальным сбоем сервисов отслеживания. Однако пока неясно, что именно вызвало сбой.

Скорее всего, ошибка возникла на финской станции приема сигналов идентификации судов в Парайнене. В обычный день она получает информацию о местоположении менее чем от ста судов в час, тогда как в момент инцидента станция установила связь с почти 18 тысячами кораблей.

Найден корабль-призрак времен Второй мировой
