Разразится самая сильная магнитная буря года

Самая сильная геомагнитная буря года ожидается 7 ноября, соответствующий прогноз обнародовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли Фото: © NASA

«Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров», — отметили ученые.

Расчеты с помощью математических моделей показали, что основное ядро выброса проходит слева от Земли, планету заденут периферийные участки плазменного облака, однако даже этого хватит для глобальных магнитных возмущений.

Накануне астрономы зафиксировали на Солнце мощную вспышку уровня M8.65, которая породила плазменное облако. В настоящее время оно приближается к Земле со скоростью около 1 тысячи километров в секунду.

До этого события была зарегистрирована вспышка уровня M7.4, также направленная в сторону Земли. Ожидается, что порожденные вспышками плазменные выбросы сформируют общее облако, которое в пятницу ударит по Земле.

Самой мощной за историю наблюдений считается геомагнитная буря Каррингтона 1-2 сентября 1859 года. Она нарушила работу телеграфа в Европе и Северной Америке, северные сияния наблюдались даже на южных широтах.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Сильные магнитные бури способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн, они нарушают работу GPS и даже выводят из строя околоземные спутники.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Влияние магнитных бурь на человека остается предметом изучения, Доказательная медицина до сих пор ставит под сомнение, что геомагнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие.

Однако есть факты, подтверждающие взаимосвязь космической погоды с рисками для здоровья. Так, клетки человека имеют электрический заряд. Если частота колебаний геомагнитного поля повышается, у людей с патологиями сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие.

Согласно статистике, около 70% инсультов, инфарктов и гипертонических кризов происходит во время магнитных бурь. Кроме этого, магнитные бури вызывают тахикардию, провоцируют бессонницу, усугубляют проблемы с давлением.

Медики рекомендуют в дни магнитных бурь для минимизации рисков для здоровья высыпаться, пить много воды, избегать стрессов, отказаться от алкоголя и дозировать физические нагрузки.