Западные страны готовят диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы впоследствии обвинить в этом Москву, сообщило пресс-бюро Службе внешней разведки России (СВР).

По поступающим в СВР данным, Запад призывает киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе

«В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — сказано в сообщении.

В пресс-бюро отметили, что в связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

В НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии. С учетом розы ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской границы, говорится в сообщении.

Вину за произошедшее западные страны планируют возложить на Россию. «Предусматривается обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу об определении виновного в случившемся», — отметили в СВР.