Кремль не увидел необходимости в срочной встрече Путина и Трампа

Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но необходимости в ней сейчас нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал Песков в интервью ТАСС. По его словам, необходимость сейчас существует в кропотливой работе над украинским урегулированием.

Президенты России и США договорились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней по итогам разговора 16 октября. Но 23 октября Трамп неожиданно заявил о ее переносе на неопределенный срок, поскольку ему не удастся добиться «того, что нужно».

Путин заявил, что встреча в Будапеште скорее перенесена, чем отменена, и инициатором саммита выступили США. Именно от американской стороны будет зависеть дальнейшая перспектива личных контактов на высшем уровне, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.