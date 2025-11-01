НАВЕРХ
Вакцины от коронавируса продлили жизнь пациентам с онкологией

Источник:
Nature
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса
Фото: © Ministry of Defense of Peru

Вакцины от коронавируса продлевают жизнь пациентам с онкологией, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы журналом Nature.

Исследователи из американского центра MD Anderson в Хьюстоне проанализировали данные пациентов, проходивших лечение от рака легких или меланомы в 2019–2023 годах. Оказалось, что пациенты, иммунизированные от коронавируса вакцинами на основе мРНК, жили вдвое дольше.

Так, у людей с раком легких введение мРНК-вакцины средняя продолжительность жизни выросла с 21 до 37 месяцев. Дальнейшее изучение феномена показало, что прививки активизируют иммунную систему организма, который в результате эффективнее боролся против опухолей.

При создании мРНК-вакцин используют фрагмент генетического материала, созданного в лаборатории, чтобы научить клетки организма вырабатывать определенный белок или его фрагмент, характерный для возбудителя заболевания.

При попадании таких препаратов в организм запускается процесс синтеза защитных антител. Наиболее известные примеры американских мРНК-вакцин против COVID-19 — препараты, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

