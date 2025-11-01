НАВЕРХ
Заселяться в отели разрешили по водительским правам

Sibnet.ru
Правительство утвердило новые правила предоставления документов при заселении в гостиницу, сообщила пресс-служба кабмина. Теперь россияне могут предъявлять вместо российского паспорта загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение.

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — говорится в сообщении.

Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Подлинность документа при заселении в отель будет автоматически проверяться информационными системами МВД через межведомственное взаимодействие с базами Госавтоинспекции.

До принятия изменений проживание в гостинице было возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении (до 14 лет) или временного удостоверения личности.

Для военнослужащих в декабре 2024 года был введен специальный порядок — они получили право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего.

Верховный суд разрешил посуточно сдавать дома туристам
