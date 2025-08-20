НАВЕРХ
Верховный суд разрешил посуточно сдавать дома туристам

Sibnet.ru
Верховный суд России разрешил собственникам сдавать жилье в краткосрочную аренду без соблюдения требований, предусмотренных для гостиниц, следует из определения высшей судебной инстанции.

Коллегия Верховного суда поддержала владельца частного дома на территории курорта Шерегеш, который сдавал жилье туристам. Местные власти и прокуратура добились в судах нижестоящих инстанций запрета для предпринимателя сдавать его трехэтажный жилой дом в аренду.

По версии прокуратуры, жилой дом был превращен в гостиницу, хотя ни здание, ни участок под ним не соответствуют требованиям для таких коммерческих объектов. Суд первой инстанции поддержал иск прокуратуры.

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с решением первого суда, после чего предприниматель обратился с жалобой в Верховный суд, который в итоге встал на сторону заявителя.

Высшая судебная инстанция призвала не смешивать правовой статус обычной аренды жилых помещений и гостиничной деятельности, напомнив при этом, что Гражданский и Жилищный кодексы не запрещают сдавать жилье в краткосрочный наем.

