Первая в истории собака-космонавт – обычная дворняга Лайка оказалась в тени более популярных Белки и Стрелки. Ее история была трагичной, и плохо подходила для пиара достижений советской космонавтики. Тем не менее, она отозвалась в сердцах людей по всему миру и нашла отражение в культуре.

Успеть к важной дате

Подготовка к запуску второго искусственного спутника Земли шла в большой спешке. Никита Хрущев, окрыленный успешным экспериментом с запуском первого в мире спутника Земли 4 октября 1957 года, поручил запустить второй аппарат с животным на борту — к 40-летнему юбилею Октябрьской революции, то есть, уже к 7 ноября.

Подготовка животных к полетам и конструирование спутника шла уже несколько месяцев. Были созданы отдельные агрегаты, в том числе, системы кормления и подачи воздуха. Но столь скорый дедлайн застал инженеров врасплох. Собрать все наработки воедино требовалось за несколько недель.

Ограничения по срокам вынудили конструкторов отказаться от идеи возврата аппарата на Землю, а значит Лайка, отобранная из десятка других дворняг, была обречена на гибель на орбите.

Как выбрали Лайку

Претендентов на роль первой собаки-космонавта отбирали из обычных московских дворняг — они более выносливы, чем породистые псы, и лучше переносят стресс. Вторым важным аспектом был пол собак. Ученым подходили только сучки, так как им не нужно поднимать заднюю лапу, чтобы справить малую нужду. В ограниченном пространстве кабины это имело критическое значение.

Лайка в готовом прототипе кабины Фото : © Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского

В ходе отбора собак проверяли на устойчивость к вибрациям и перегрузкам. Животных приучали к приему пищи из автомата питания, ношению датчиков, фиксирующей одежде и ассенизационному устройству.

На последнем этапе собаки в течение длительного времени проходили тренировку в макете контейнера второго спутника Земли. Из 10 животных, прошедших все виды тренировок, отобрали трех: Лайку, Альбину и Муху.

Альбина уже дважды летала на высотных ракетах, но к моменту решения Хрущева «закрепить успех» была беременна (по другим данным, уже ощенилась), и ее пожалели. Муху, по данным различных источников, отмели из-за того, что на фото плохо смотрелись ее кривые лапы.

Муха — один из претендентов на полет в космос Фото : © Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского

В итоге было решено отправить в полет Лайку — подготовленную, покладистую и фотогеничную. Накануне запуска ей сделали операцию, в ходе которой установили датчики дыхания на ребра и датчик пульса около сонной артерии.

Как прошел полет

Рано утром 3 ноября 1957 года двухступенчатая ракета-носитель «Спутник» с герметичным отсеком, в котором находилась Лайка, стартовала с космодрома Байконур. Во время взлета на собаку обрушились колоссальные перегрузки, но она смогла их перенести. После выхода спутника на заданную орбиту сердцебиение Лайки нормализовалось, что подтвердили данные электрокардиограммы.

Конструкция второго искусственного спутника Земли из-за сжатых сроков разработки не имела полноценной системы терморегулирования. В результате Лайка погибла от перегрева после четырех витков вокруг Земли. Аппарат с погибшей собакой на борту пробыл на орбите 162 дня. Он совершил еще 2366 витков, после чего 14 апреля 1958 года сгорел в атмосфере.

Устройство «Спутника-2» Фото : © Институт космических исследований Российской академии наук

Эксперимент с Лайкой имел огромное значение. Он доказал, что высокоорганизованное живое существо способно пережить запуск на орбиту и состояние невесомости. Тем не менее, многие ученые, готовившие первую собаку-космонавта к полету в один конец, восприняли этот успех с тяжелым сердцем.

«Сам по себе запуск и получение… информации — все очень здорово. Но когда ты понимаешь, что нельзя вернуть эту Лайку, что она там погибает, и что ты ничего не можешь сделать, и что никто, не только я, никто не может ее вернуть, потому что нет системы для возвращения, это какое-то очень тяжелое ощущение», — рассказывал работавший с космическими собаками физиолог Олег Газенко.

По словам ученого, по возвращении с космодрома в Москву он уехал за город в поисках уединения, пока радио и газеты ликовали по поводу большой победы советской науки.

Лайку не забыли

Газета «Нью-Йорк Таймс» в номере от 5 ноября 1957 года назвала Лайку «самой одинокой и несчастной собакой в мире». После выхода статьи в Западном мире развернулась масштабная дискуссия о гуманном обращении с животными.

В СССР в качестве пиар-ответа в память о Лайке выпустили папиросы, а затем сигареты с изображением собаки и спутника на пачке. В честь Лайки были выпущены почтовые марки и открытки, которые распространились по всему миру. Подвиг собаки также увековечили в памятниках.

Именем Лайки были названы британская электронная группа и американская анимационная студия, выпустившая «Труп невесты», «Коралину в Стране кошмаров» и ряд других полнометражных мультфильмов.

Датский электронный музыкант Trentemoller в 2007 году записал трек Moan («Стон»). Песня получила широкую известность, в том числе, благодаря трогательному клипу, посвященному Лайке.

Историю Лайки и ее последователей рассказывает вышедший в 2019 году австро-германский документальный фильм «Космические собаки». Закадровый текст в нем читает Алексей Серебряков.

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной в 2019 году выпустил пластинку «Открытый космос». В нее вошли сочинения современных композиторов, в том числе, произведение Николая Хруста «Лайки в космосе».

Ирландию на конкурсе «Евровидение» в 2025 году представляла певица Эмми с песней Laika Party («Вечеринка Лайки»). В этой песне история собаки-космонавта имеет хороший конец: Лайка не умирает в космосе, а празднует, танцует и участвует в космической вечеринке.