Началась рабочая суббота

Стандартная пятидневная рабочая неделя для россиян не закончилась. Работаем еще один день. Суббота, 1 ноября, в производственном календаре поменялась местами с понедельником, чтобы потом были три дня выходных в честь Дня народного единства.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в 2025 году выпал на вторник. Минтруд решил, что стоит перенести понедельник, 3 ноября, на субботу, 1 ноября. Рабочая неделя стала шестидневной, но потом будут длинные выходные.

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час, так как на нее перенесся предпраздничный день.

После длинных выходных наступит короткая трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября.

В День народного единства 4 ноября в России отмечают победу над поляками, захватившими Москву в 1612 году. Название праздника объясняется тем, что народное ополчение стало ярким примером того, как способны объединяться россияне для общей цели.