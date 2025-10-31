Актер Джесси Айзенберг отдаст почку незнакомцу

Американский актер Джесси Айзенберг, звезда фильмов «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», собирается пожертвовать почку неизвестному человеку.

«Я сделаю это из альтруистических побуждений в середине декабря. Я так хочу это сделать», — заявил Айзенберг в прямом эфире программы Today.

Актер станет участником программы, которая подразумевает, что пожертвование не будет для какого-то конкретного человека.

Айзенбергу 43 года. В кино дебютировал в 1999 году. Первую известность получил после выхода фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Двукратный номинант на премию «Оскар» и трехкратный номинант на премию «Золотой глобус».

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA), в США более 103 тысяч человек стоят в национальном листе ожидания на трансплантацию различных органов.