Человек и космос
Человек и космос
Зеленый НЛО: загадочный объект пролетел над Москвой

Таинственный летающий объект пролетел 27 октября над Москвой, очевидцы засняли впечатляющее шоу — НЛО вспыхивает ослепительным зеленоватым светом и распадается на фрагменты. Анализ его падения указал на многочисленные странности и загадки.
Неопознанный летающий объект над Москвой
Неопознанный летающий объект над Москвой
Что произошло

Жители Москвы и Подмосковья утром 27 октября увидели яркий зеленый объект в небе на высоте около девяти градусов над горизонтом. Он наблюдался примерно 30 секунд — сначала его свечение резко усилилось, после чего НЛО распался на несколько фрагментов.

Кроме столицы, светящийся объект видели в Дубне, Раменском, Видном, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцово в Московской области. Согласно видео очевидцев, его наиболее вероятная скорость — около 20 километров в секунду.

По оценкам специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, объект перемещался на высоте в диапазоне от 100 до 60 километров на расстоянии от 350 до 700 километров к северу от Москвы.

Наиболее вероятная траектория — движение в строгом направлении с востока на запад севернее Рыбинского водохранилища над городами Вологда и Череповец. Зеленое свечение исследователи объясняют присутствием никеля — он встречается в металлических метеоритах.

Странности объекта

Первая версия ученых — падение астероида, однако изучение ЧП показало наличие различного рода странностей. Так, необычайно длительное время наблюдения противоречит астероидной природе НЛО — в этом случае объект сгорел бы в атмосфере намного быстрее (максимум за пять-шесть секунд).

Кроме того, наблюдавшаяся интенсивная фрагментация тела также более типична для искусственных тел, не обладающих такой же прочностью, как каменные или железно-никелевые метеориты.

«Этот объект очень странный. Мы поняли, что он летел с востока на запад, а это очень неестественно для объекта искусственного происхождения, потому что большинство из них летят с запада на восток», — подчеркнул астроном Леонид Еленин.

Новая версия

После пролета объекта над Москвой NASA закрыло в своих базах доступ к информации об астероиде 2025 US6. Тело с оценочным размером порядка двух метров должно было пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров 28 октября 2025 года.

Сейчас сведения о 2025 US6 недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения NASA, так и на зеркалах Европейского космического агентства. Причины удаления информации агентство не раскрывает.

Эксперты отмечают, что под индексом 2025 US6 в каталоге мог находиться не астероид, а китайский спутник DRO-B, вывод которого на окололунную орбиту в 2024 году окончился неудачей, после чего аппарат был переведен на ретроградную орбиту вокруг Земли.

Направление этой орбиты с востока на запад совпадает с движением наблюдавшегося в Подмосковье болида. Таким образом, сгоревший НЛО мог иметь искусственное происхождение и представлять собой неуправляемый DRO-B.

Рассчитанная траектория тела заканчивается в районе крупных городов — Великий Новгород и Санкт-Петербург. Таким образом, достоверно подтвердить его природу можно будет только в случае нахождения в этих регионах упавших фрагментов. 

Наука #Космос #Аналитика
