Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск

Источник:
ТАСС
591 4
Кремль
Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 3.0

Данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе на Украину французских военных встревожили Кремль, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что Генштаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная. Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии боевого соприкосновения», — цитирует ТАСС Пескова.

По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику.

Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины, отметили в Службе внешней разведки. При этом французы вполне разумно учитывают историческое прошлое и ускоренными темпами готовят сотни дополнительных мест в госпиталях для приема раненых, добавили в пресс-бюро.

Обсуждение (4)
