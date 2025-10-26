НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украине предсказали перебои с отоплением и закрытие заводов

Источник:
Sibnet.ru
317 4
Отопление
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жителям Украины этой зимой могут грозить перебои с отоплением, а заводы станут закрываться из-за роста цен на электроэнергию, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец предупредила, что грядущий отопительный сезон будет сложным для страны, а предстоящая зима — самой тяжелой из всех предыдущих.

На Украине из-за дефицита газа и повреждения энергетической инфраструктуры все чаще звучат опасения, что отопительный сезон придется отложить на максимально возможное время.

Кабмин принял решение сократить его на месяц: начать подавать тепло 1 ноября и завершить 31 марта. Обычно отопление в стране давали с 15 октября по 15 апреля.

Запад потребовал от Киева девальвировать гривну

Несколько городов Украины уже отложили включение центрального отопления в жилых домах из-за недостатка газоснабжения, рассказали изданию источники.

Продолжительные перебои с обеспечением населения газом и электричеством могут побудить больше украинцев эмигрировать, что еще сильнее ослабит экономику страны, считают эксперты.

Еще по теме
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Трамп задумал создание «Золотого флота»
Трамп стал искать способ надавить на Зеленского
Новый премьер Японии собралась заключить мирный договор с Россией
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
67
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Заработали новые наказания для иноагентов