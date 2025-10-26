Украине предсказали перебои с отоплением и закрытие заводов

Жителям Украины этой зимой могут грозить перебои с отоплением, а заводы станут закрываться из-за роста цен на электроэнергию, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец предупредила, что грядущий отопительный сезон будет сложным для страны, а предстоящая зима — самой тяжелой из всех предыдущих.

На Украине из-за дефицита газа и повреждения энергетической инфраструктуры все чаще звучат опасения, что отопительный сезон придется отложить на максимально возможное время.

Кабмин принял решение сократить его на месяц: начать подавать тепло 1 ноября и завершить 31 марта. Обычно отопление в стране давали с 15 октября по 15 апреля.

Запад потребовал от Киева девальвировать гривну

Несколько городов Украины уже отложили включение центрального отопления в жилых домах из-за недостатка газоснабжения, рассказали изданию источники.

Продолжительные перебои с обеспечением населения газом и электричеством могут побудить больше украинцев эмигрировать, что еще сильнее ослабит экономику страны, считают эксперты.