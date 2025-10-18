Запад потребовал от Киева девальвировать гривну

Международный валютный фонд потребовал официального Киева девальвировать гривну. Запад считает, что контролируемое снижение курса украинской валюты поможет увеличить поступления в бюджет страны.

Национальный банк Украины при этом не готов поддержать эту инициативу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Регулятор опасается, что девальвация может ускорить инфляцию, что также вызовет общественное недовольство.

Эксперты отмечают, что разногласия с Международным валютным фондом по поводу курса гривны несут риски для Украины, так как она пытается получить новый пакет финансовой помощи от Запада.

Киев получил большую часть из 15,6 миллиарда долларов по программе Международного валютного фонда, согласованной в 2023 году. Но Украина рассчитывает в ближайшее время согласовать новый пакет на сумму в 8 миллиардов долларов.