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Украинские копейки переименуют из‑за России

Источник:
Sibnet.ru
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Национальный банк Украины намерен заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на «шаги», сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации», — цитирует чиновника агентство РБК-Украина.

Замена копеек другой монетой потребует изменений в статье 32 закона «О Национальном банке Украины», в которой указано, что главная денежная единица Украины под названием гривна равна 100 копейкам.

Планируется, что Нацбанк сначала разработает дизайн и изготовит монеты номиналом 50 шагов. В обращении они появятся постепенно, заменяя старые образцы. Копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно.

Утверждается, что наименование мелкой монеты «шаг» использовалось на территории Украины в XVI-XVII веках. В настоящее время копейка — разменная монета не только в России, но и Белоруссии, а также непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

mosquito__2010

а какой тогда от них толк если они начнут писать правду