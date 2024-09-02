Украинские копейки переименуют из‑за России

Национальный банк Украины намерен заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на «шаги», сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как "копейка", фактически является символом московской оккупации», — цитирует чиновника агентство РБК-Украина.

Замена копеек другой монетой потребует изменений в статье 32 закона «О Национальном банке Украины», в которой указано, что главная денежная единица Украины под названием гривна равна 100 копейкам.

Планируется, что Нацбанк сначала разработает дизайн и изготовит монеты номиналом 50 шагов. В обращении они появятся постепенно, заменяя старые образцы. Копейки и шаги будут находиться в обращении параллельно.

Утверждается, что наименование мелкой монеты «шаг» использовалось на территории Украины в XVI-XVII веках. В настоящее время копейка — разменная монета не только в России, но и Белоруссии, а также непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.