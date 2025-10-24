Ил-114-300 испытали в Горном Алтае

Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 проходит летные сертификационные испытания в Республике Алтай, сообщила пресс-служба «Ростеха».Ил-114-300 должен заменить Ан-24 и иностранные самолеты на местных авиалиниях. Создается для использования в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях — труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.

«Мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности», — приводит пресс-служба госкорпорации слова управляющего директора компании «Ил» Даниила Бренермана.

Ил-114-300 — турбовинтовой пассажирский самолет максимальной вместимости 66 мест. Обновленная версия разработанного в 1980-х годах Ил-114. Сейчас полностью состоит из российских комплектующих, в двигателями ТВ7-117СТ-01.

Фото: © пресс-служба «Ростеха».

На новом Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа. Показатели топливной эффективности нового самолета превосходят существующие иностранные аналоги.