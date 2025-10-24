НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ил-114-300 испытали в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
165 2
Ил-114-300 во время летных испытаний в Республике Алтай
Фото: © пресс-служба «Ростеха».

Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 проходит летные сертификационные испытания в Республике Алтай, сообщила пресс-служба «Ростеха».Ил-114-300 должен заменить Ан-24 и иностранные самолеты на местных авиалиниях. Создается для использования в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях — труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.

«Мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности», — приводит пресс-служба госкорпорации слова управляющего директора компании «Ил» Даниила Бренермана.

Ил-114-300 — турбовинтовой пассажирский самолет максимальной вместимости 66 мест. Обновленная версия разработанного в 1980-х годах Ил-114. Сейчас полностью состоит из российских комплектующих, в двигателями ТВ7-117СТ-01.

Ил-114-300 во время летных испытаний в Республике Алтай
Фото: © пресс-служба «Ростеха».

На новом Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа. Показатели топливной эффективности нового самолета превосходят существующие иностранные аналоги.

Еще по теме
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Импортозамещенный «Суперджет‑100» впервые поднялся в воздух
Авиакомпания «Ангара» оказалась под угрозой закрытия
Чемезов пообещал производство трех лайнеров в 2026 году
смотреть все
Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Как продлить поддержку Windows 10
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

vad7958

Да какие штурмовики это отмазка для дураков как и многое у нас....Стреляться...?Это при т.Сталине ещё...

mosquito__2010

сначала стиралки теперь моторчики. в россии грядёт апокалипсис ракетостроения. звери.

Captain Nemo

Это у него работа такая.Пустозвонством заниматься

mosquito__2010

может в клинику ? докторам вопросики позадаёшь тебя там витаминчиками поколят кукушечку подлечат. решайся.