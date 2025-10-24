НАВЕРХ
Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»

Источник:
Variety
138 0
Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Американский актер Джонни Депп ведет переговоры со студией Paramount о съемках в фильме «Эбенезер: Рождественская песнь». Новая экранизация сказки Диккенса должна выйти осенью 2026 года.

Депп претендует на главную роль – богатого скряги Эбенезера Скруджа, которому в канун рождества являются три призрака, чтобы спасти его душу от мучений загробной жизни, пишет Variety.

Режиссером очередной экранизации классической истории Чарльза Диккенса станет Тай Уэст, снявший несколько не самых выдающихся триллеров и хорроров. Его последняя полнометражный работа «Максин XXX» имеет рейтинг 6.2 на IMDb и 6.0 на «Кинопоиске».

Если Депп и Paramount договорятся, картина выйдет в прокат 13 ноября 2026 года. «Эбенезер: Рождественская песнь» может стать первой работой актера с крупной студией со времен фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда». Депп был уволен из этой франшизы на фоне скандала и судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд.

Фильм «Август» собрал миллиард в прокате

Сказку Диккенса неоднократно переносили на большой экран. Первый фильм «Мистер Скрудж» вышел еще в 1935 году. Российскому зрителю знакома «Рождественская история» Роберта Земекиса 2009 года с Джимом Керри в главной роли.

