Евросоюз отчитается о готовности к войне с Россией

Sibnet.ru
Европейский совет (высший политический орган Евросоюза) в четверг, 23 октября представит дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году, смыслом которой, по сути, является вооруженное противостояние с Россией.

Власти ЕС взяли курс на милитаризацию Европы. Брюссель объясняет это мнимой угрозой со стороны России. Премьер Венгрии Виктор Орбан, выступающий против этой политики, неоднократно заявлял, что ЕС ведет открытую подготовку к войне с РФ. Эксперты же объясняют европейский милитаризм чувством неуверенности, возникшим из-за планов США снять с себя обязательства по защите европейцев.

«Оборона является необходимым условием сохранения мира, а обороноспособность Европы пока не так сильна, как должна быть. Представленная нами сегодня дорожная карта — это предложение по изменению этого положения. В течение следующих нескольких лет мы планируем значительное наращивание европейского потенциала по всему союзу в соответствии с целями НАТО», — заявила накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Дорожная карта» предлагает четыре флагманских проекта: инициативу по защите от беспилотников, стратегию защиты восточного фланга, европейский воздушный щит и европейский космический щит.

«Они укрепят способность Европы по сдерживанию и обороне на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, внося непосредственный вклад в достижение целей НАТО по оборонному потенциалу», — говорится в заявлении Евросоюза.

Президент Владимир Путин назвал чушью утверждения европейских лидеров об угрозе нападения со стороны России. «Эти люди либо некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно; или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить», — сказал он.

