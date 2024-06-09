НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег

Источник:
РБК
569 6

Западные политики-ястребы стремятся победить Россию с целью обогащения, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Украина — богатая страна, но она погрязла в долгах. США при этом дают ей кредит на 40 миллиардов евро, а гарантом его возврата делают Европу, цитирует Орбана РБК.

Он допустил, что на Западе ожидают реорганизации баланса сил на Востоке, которая станет возможна, если Россия проиграет на Украине. Все, от поставщиков оружия Киеву до кредиторов, видят в этом шанс, подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии назвал центрами зла в мире Евросоюз и США и допустил, что если сторонников мира среди западных политиков станет больше, чем сторонников ведения боевых действий, то прекращения огня можно будет добиться за 24 часа.

Тема: Военная операция на Украине
FT посоветовала украинцам привыкать к темноте и холоду
Эксперт усомнился в возможности Украины «перебомбить» Россию
Медведев призвал Шольца покаяться перед украинцами
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Обсуждение (6)
Картина дня
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
FT посоветовала украинцам привыкать к темноте и холоду
Эксперт усомнился в возможности Украины «перебомбить» Россию
Частый секс снизил риск смерти от гипертонии
О самом главном
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
48
Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей
34
НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией
31
Генштаб России назвал дату окончания СВО
28
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео