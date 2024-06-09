Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег

Западные политики-ястребы стремятся победить Россию с целью обогащения, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Украина — богатая страна, но она погрязла в долгах. США при этом дают ей кредит на 40 миллиардов евро, а гарантом его возврата делают Европу, цитирует Орбана РБК.

Он допустил, что на Западе ожидают реорганизации баланса сил на Востоке, которая станет возможна, если Россия проиграет на Украине. Все, от поставщиков оружия Киеву до кредиторов, видят в этом шанс, подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии назвал центрами зла в мире Евросоюз и США и допустил, что если сторонников мира среди западных политиков станет больше, чем сторонников ведения боевых действий, то прекращения огня можно будет добиться за 24 часа.