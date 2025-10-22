НАВЕРХ
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги

Источник:
«Прайм»
Снижение кредитных рейтингов, необоснованные комиссии, корпоративные конфликты и уголовные дела в отношении банка являются признаками того, что из него надо срочно забрать деньги, рассказал доцент Государственного университета управления Олег Акимов.

«Система страхования вкладов надежно защищает вкладчиков от рисков банкротства банков (отзыва лицензии) в пределах 1,4 миллиона рублей. Но если сумма значительно превышает лимит или вклад сделан в иностранной валюте, то имеет смысл забрать вклад до момента, когда банк лишится лицензии», — цитирует экономиста агентство «Прайм».

По словам Акимова, лицензию часто отзывают из-за того, что сотрудники банка систематически нарушают закон об отмывании денег, полученных преступным путем. Вкладчики, как правило, не знают об этом до отзыва лицензии. Эксперт сформулировал семь признаков, которые говорят о серьезных проблемах в банке.

  • Снижение кредитных рейтингов банка с негативным прогнозом от ведущих российских рейтинговых агентств;
  • Введение необоснованных комиссий или ограничений на переводы денег по счетам клиентов или на снятие денег со счетов со стороны банка;
  • Введение жестких ограничительных мер со стороны Банка России в отношение банка (например, запрет на привлечение во вклады);
  • Возбуждение уголовных дел в отношение высшего руководства или собственников банка;
  • Корпоративные конфликты между собственниками банка;
  • Закрытие отделений (допофисов) банка с высокой проходимостью. Особенно если закрытие офисов будет сопровождаться потоком новостей о том, что у банка наблюдается отток средств клиентов;
  • Убыток банка по итогам года.

Важно обращать внимание на размер кредитной организации, поскольку лишиться денег в небольшом малоизвестном банке гораздо проще, чем в крупном. «В случае наличия проблем мелкий банк скорее всего закроют, а крупный, возможно, возьмут на санацию без отзыва лицензии», — считает экономист.

Экономика #Деньги #Потребитель
