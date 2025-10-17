Регионы заявили о сокращении налоговых льгот для бизнеса

Четыре региона России планируют повысить ставки по местным налогам и сократить налоговые льготы для нескольких категорий налогоплательщиков. Это делается с целью увеличения доходов бюджетов.

В октябре губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил главам муниципалитетов том, что нужно поднять местные налоги до «максимальных ставок», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Сумма несобранных по максимальной ставке налогов якобы будет изъята из дотаций муниципальным округам.

Власти Ульяновской области намерены сократить из числа льготников впервые зарегистрированных в качестве юридических лиц или ИП. Сейчас такие предприниматели по упрощенной системе платят 1% налогов на доходы.

В правительстве Воронежской области также планируется сокращение налоговых расходов на льготы для предпринимателей, подтвердил источник.

Поэтапное повышение льготных налоговых ставок и преференций запланировано в Дагестане. Исключение сделают для некоторых видов экономической деятельности, например, в сфере креативных индустрий.

По информации Минфина, на 1 октября сумма льгот, предоставленных бизнесу, составила 948,3 миллиарда рублей. Около 40% суммы составила доля четырех регионов: Москва (137,6 миллиарда рублей), ЯНАО (84,1 миллиарда), Санкт-Петербург (91,1 миллиарда), ХМАО (69,5 миллиарда рублей).