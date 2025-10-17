НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Регионы заявили о сокращении налоговых льгот для бизнеса

Источник:
«Ведомости»
102 0

Четыре региона России планируют повысить ставки по местным налогам и сократить налоговые льготы для нескольких категорий налогоплательщиков. Это делается с целью увеличения доходов бюджетов.

В октябре губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил главам муниципалитетов том, что нужно поднять местные налоги до «максимальных ставок», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Сумма несобранных по максимальной ставке налогов якобы будет изъята из дотаций муниципальным округам.

Власти Ульяновской области намерены сократить из числа льготников впервые зарегистрированных в качестве юридических лиц или ИП. Сейчас такие предприниматели по упрощенной системе платят 1% налогов на доходы.

В правительстве Воронежской области также планируется сокращение налоговых расходов на льготы для предпринимателей, подтвердил источник.

Поэтапное повышение льготных налоговых ставок и преференций запланировано в Дагестане. Исключение сделают для некоторых видов экономической деятельности, например, в сфере креативных индустрий.

Самозанятые могут лишиться налоговых льгот в 2026 году  

По информации Минфина, на 1 октября сумма льгот, предоставленных бизнесу, составила 948,3 миллиарда рублей. Около 40% суммы составила доля четырех регионов: Москва (137,6 миллиарда рублей), ЯНАО (84,1 миллиарда), Санкт-Петербург (91,1 миллиарда), ХМАО (69,5 миллиарда рублей).

Еще по теме
Путин запретил автоматические списания за подписки
Россияне назвали порог зарплатной бедности
Средняя пенсия в России составила меньше 25% от средней зарплаты
Налоговый вычет стал доступен на «Госуслугах»
смотреть все
Экономика #Деньги #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии
Путин запретил автоматические списания за подписки
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
Российский министр напомнил о готовящих пищу на открытом огне
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Denis-ka

Это к вопросу почему у нас так много работающих пенсионеров. Когда твой доход резко падает в 4 раза,...

Egorka72

Я вот не пойму, что происходит..... почему Президент и члены Правительства РФ заботятся об жителях Африки...

Uynachalnica

Голова! Палец в рот не ложи! Будем помогать Африке, когда нет света в Белгороде!

Uynachalnica

"То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую...