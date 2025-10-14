НАВЕРХ
Разлом континента: США предрекли тектоническую катастрофу

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
Последствия тектонического разлома
Фото: MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0
Сейсмологи предупредили о возможности сильнейшего землетрясения в истории Северной Америки, связанного с активностью зоны субдукции Каскадия у западного побережья США. Катастрофическое событие способно унести миллионы жизней.

Исследователи выяснили, что землетрясение в этой зоне может спровоцировать активизацию знаменитого разлома Сан-Андреас между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1,2 тысячи километров, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния.

Что происходит под землей

Зона субдукции — это линейная зона на границе двух тектонических плит, где одна плита постепенно погружается под другую. Каскадия протяженностью около 1 тысячи километров простирается от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии.

Океаническая плита Хуан-де-Фука в этом регионе медленно, но неумолимо опускается под Североамериканскую континентальную плиту. Данный процесс создает колоссальное напряжение, которое высвобождается в виде мощнейших землетрясений.

Каскадия соприкасается с хорошо известным разломом Сан-Андреас — эта точка находится в районе мыса Мендосино, самой западной точки Калифорнии, примерно в 300 километрах к северу от Сан-Франциско. Оттуда Каскадия идет на север, Сан-Андреас — на юг.

Через каждые 300 лет в Каскадии случается землетрясение магнитудой 10, последнее тектоническое событие такого масштаба произошло в 1700 году. В свою очередь, разлом Сан-Андреас также генерирует катаклизмы — с ним связано землетрясение 1906 года в Сан-Франциско.

Сан-Франциско после землетрясения 1906 года
Фото: US Gov War Department

Тогда магнитуда составила около 8, половина из 400 тысяч жителей города остались без крова, погибло до 3 тысяч человек. Параллельно зафиксировано грандиозное смещение грунта в зоне длиной около 500 километров.

Новые открытия

Американские исследователи из Университета штата Орегон нашли доказательства того, что эти две тектонические зоны могут активизировать другу друга. Свои выводы сейсмологи опубликовали в журнале Geoosphere.

Проведенный в ходе экспедиции анализ морских отложений показал аномальные образцы, которые указывали на почти одновременные толчки — сначала в Каскадии, затем в разломе Сан-Андреас.

Оказалось, что за последние 2500 лет все восемь крупнейших землетрясений в Каскадии вызывали соответствующие землетрясения на разломе Сан-Андреас. При этом зона соприкосновения зоны субдукции с разломом постепенно растет.

Аэроснимок разлома Сан-Андреас
Фото: Ikluft / CC BY-SA 4.0

«Когда Каскадия рванет, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Но что если Сан-Андреас задвигается одновременно? Это будет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки», — предупредил профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер.

Ученый отметил, что сейчас в зоне субдукции Каскадия наблюдается «пугающая тишина» — в отличие от других подобных зон, которые обычно постоянно «разряжаются» небольшими толчками. Он полагает, что опасная зона в результате накапливает смертоносное напряжение.

Чем это грозит

Моделирование показывает, что землетрясение в Каскадии вызовет мощное цунами, которое обрушится на побережье штатов Вашингтон, Орегон и Северной Калифорнии. Одновременная активизация Сан-Андреаса приведет к разрушениям по всей Калифорнии.

В результате десятки городов США будут полностью уничтожены, без крова останутся миллионы людей. Исследователи предупреждают, что прецедентов ликвидации последствий природной катастрофы континентального масштаба на сегодня попросту не существует. 

США предрекли тектоническую катастрофу
Гигантская молния разрядилась над побережьем Черного моря
Выбран самый грустный национальный гимн
Самый крупный айсберг в мире раскололся. ФОТО
