Разлом континента: США предрекли тектоническую катастрофу

Сейсмологи предупредили о возможности сильнейшего землетрясения в истории Северной Америки, связанного с активностью зоны субдукции Каскадия у западного побережья США. Катастрофическое событие способно унести миллионы жизней.

Исследователи выяснили, что землетрясение в этой зоне может спровоцировать активизацию знаменитого разлома Сан-Андреас между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1,2 тысячи километров, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния.

Что происходит под землей

Зона субдукции — это линейная зона на границе двух тектонических плит, где одна плита постепенно погружается под другую. Каскадия протяженностью около 1 тысячи километров простирается от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии.

Океаническая плита Хуан-де-Фука в этом регионе медленно, но неумолимо опускается под Североамериканскую континентальную плиту. Данный процесс создает колоссальное напряжение, которое высвобождается в виде мощнейших землетрясений.

Каскадия соприкасается с хорошо известным разломом Сан-Андреас — эта точка находится в районе мыса Мендосино, самой западной точки Калифорнии, примерно в 300 километрах к северу от Сан-Франциско. Оттуда Каскадия идет на север, Сан-Андреас — на юг.

Через каждые 300 лет в Каскадии случается землетрясение магнитудой 10, последнее тектоническое событие такого масштаба произошло в 1700 году. В свою очередь, разлом Сан-Андреас также генерирует катаклизмы — с ним связано землетрясение 1906 года в Сан-Франциско.

Сан-Франциско после землетрясения 1906 года Фото : US Gov War Department

Тогда магнитуда составила около 8, половина из 400 тысяч жителей города остались без крова, погибло до 3 тысяч человек. Параллельно зафиксировано грандиозное смещение грунта в зоне длиной около 500 километров.

Новые открытия

Американские исследователи из Университета штата Орегон нашли доказательства того, что эти две тектонические зоны могут активизировать другу друга. Свои выводы сейсмологи опубликовали в журнале Geoosphere.

Проведенный в ходе экспедиции анализ морских отложений показал аномальные образцы, которые указывали на почти одновременные толчки — сначала в Каскадии, затем в разломе Сан-Андреас.

Оказалось, что за последние 2500 лет все восемь крупнейших землетрясений в Каскадии вызывали соответствующие землетрясения на разломе Сан-Андреас. При этом зона соприкосновения зоны субдукции с разломом постепенно растет.

«Когда Каскадия рванет, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Но что если Сан-Андреас задвигается одновременно? Это будет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки», — предупредил профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер.

Ученый отметил, что сейчас в зоне субдукции Каскадия наблюдается «пугающая тишина» — в отличие от других подобных зон, которые обычно постоянно «разряжаются» небольшими толчками. Он полагает, что опасная зона в результате накапливает смертоносное напряжение.

Чем это грозит

Моделирование показывает, что землетрясение в Каскадии вызовет мощное цунами, которое обрушится на побережье штатов Вашингтон, Орегон и Северной Калифорнии. Одновременная активизация Сан-Андреаса приведет к разрушениям по всей Калифорнии.

В результате десятки городов США будут полностью уничтожены, без крова останутся миллионы людей. Исследователи предупреждают, что прецедентов ликвидации последствий природной катастрофы континентального масштаба на сегодня попросту не существует.