Гигантский протуберанец оторвался от Солнца. ВИДЕО

Гигантский протуберанец оторвался от Солнца в ночь на вторник, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, поскольку это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера, отмечается в сообщении.

Согласно последним данным, плазменное волокно должно было уже удалиться на расстояние около 20 миллионов километров от Солнца. Его траектория пройдет между Меркурием и Землей, ни одна планета задета не будет.

Исследователи отметили, что если бы отрыв протуберанца произошел в пятницу, то Земли неизбежно попала бы под прямой удар. В июне отрыв протуберанца меньшего размера вызвал на планете магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся около четырех суток.