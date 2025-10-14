НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Гигантский протуберанец оторвался от Солнца. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Гигантский протуберанец оторвался от Солнца в ночь на вторник, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, поскольку это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера, отмечается в сообщении.

Согласно последним данным, плазменное волокно должно было уже удалиться на расстояние около 20 миллионов километров от Солнца. Его траектория пройдет между Меркурием и Землей, ни одна планета задета не будет.

Исследователи отметили, что если бы отрыв протуберанца произошел в пятницу, то Земли неизбежно попала бы под прямой удар. В июне отрыв протуберанца меньшего размера вызвал на планете магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся около четырех суток.

Тема: Человек и космос
«Роскосмос» испытал первую ступень ракеты «Союз-5». ВИДЕО
Луна поможет найти темную материю
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Появилось фото вращающихся друг вокруг друга черных дыр
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
23
Красная икра подешевела в России
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России