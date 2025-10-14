Самую дорогую рыбу поймали возле курильского острова Итуруп. ВИДЕО

Российские рыбаки выловили гигантского тунца возле курильского острова Итуруп, его вес составляет 287 килограммов, сообщила пресс-служба министерства по рыболовству Сахалинской области.

Стоимость выловленной рыбы оценивается примерно в 160 миллионов рублей — это более двух миллионов долларов. Предыдущий рекорд текущего года установили в Японии, где поймали тунца меньшего размера, его продали за 1,3 миллиона долларов.

<br>

Минэкологии Сахалинской области ранее объясняло причины появления рыб аномально крупного размера в водах региона. Это связано с изменением климата и экстремальным потеплением температуры водоемов.

Голубой тунец — редкая рыба, вылов которой ограничен. Ее мясо идет на стейки и сашими в ресторанах, стоимость килограмма может достигать 10 тысяч долларов.