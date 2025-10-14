НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Самую дорогую рыбу поймали возле курильского острова Итуруп. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
287 0

Российские рыбаки выловили гигантского тунца возле курильского острова Итуруп, его вес составляет 287 килограммов, сообщила пресс-служба министерства по рыболовству Сахалинской области.

Стоимость выловленной рыбы оценивается примерно в 160 миллионов рублей — это более двух миллионов долларов. Предыдущий рекорд текущего года установили в Японии, где поймали тунца меньшего размера, его продали за 1,3 миллиона долларов.

Минэкологии Сахалинской области ранее объясняло причины появления рыб аномально крупного размера в водах региона. Это связано с изменением климата и экстремальным потеплением температуры водоемов.

Голубой тунец — редкая рыба, вылов которой ограничен. Ее мясо идет на стейки и сашими в ресторанах, стоимость килограмма может достигать 10 тысяч долларов.

Еще по теме
Медведь «раньше не был в городской среде» и поэтому убил пенсионерку
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Почему птицы летают клином
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

KENTSeryga

Я думаю накрутили как раз на грозный сити. Если даже вся Чечня за них проголосовала, то сомневаюсь что...

Улитка на склоне

Да, против американцев Кремль жалко выглядит. Кремль бьют, а они морду кирпичом держат. Типа все норм.

Улитка на склоне

И поэтому закупаем картошку и прочее за границей. Там далеко не до гордости.

Uynachalnica

Яйца подешевели, картоха тоже, даже икра - есть чем гордится! Тут главное, чтобы пенсии не увеличивали,...