Актеры Алек и Стивен Болдуины врезались в дерево

Источник:
Sibnet.ru
Алек Болдуин
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Братья-актеры Алек и Стивен Болдуины врезались на автомобиле в дерево, об обстоятельствах ДТП и состоянии после Алек Болдуин рассказал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инцидент произошел на кинофестивале в Хэмптоне. По словам Болдуина, он резко свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с огромным мусоровозом, и врезался в дерево. Таблоид TMZ без ссылок на источник сообщал, что водитель мусоровоза не виноват в происшествии.

Болдуин рассказал, что разбил белый Range Rover своей жены Хиларии, и добавил, что очень любит ее. С ним и его братом все в порядке, подчеркнул актер.

Алек Болдуин обвинялся в непредумышленном убийстве после трагедии на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году. Актер выстрелил из реквизиционного пистолета, который был заряжен боевыми патронами, а не холостыми. Оператор Галина Хатчинс скончалась, режиссер Джоэл Соус получил ранение. В июле 2024 года дело полностью закрыли.

