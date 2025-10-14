Братья-актеры Алек и Стивен Болдуины врезались на автомобиле в дерево, об обстоятельствах ДТП и состоянии после Алек Болдуин рассказал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инцидент произошел на кинофестивале в Хэмптоне. По словам Болдуина, он резко свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с огромным мусоровозом, и врезался в дерево. Таблоид TMZ без ссылок на источник сообщал, что водитель мусоровоза не виноват в происшествии.

Болдуин рассказал, что разбил белый Range Rover своей жены Хиларии, и добавил, что очень любит ее. С ним и его братом все в порядке, подчеркнул актер.

Алек Болдуин обвинялся в непредумышленном убийстве после трагедии на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году. Актер выстрелил из реквизиционного пистолета, который был заряжен боевыми патронами, а не холостыми. Оператор Галина Хатчинс скончалась, режиссер Джоэл Соус получил ранение. В июле 2024 года дело полностью закрыли.