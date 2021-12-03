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Алек Болдуин со слезами описал момент трагедии на съемках «Ржавчины»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: UNclimatechange / Attribution License

Актер Алек Болдуин впервые рассказал об убийстве оператора фильма «Ржавчина», он расплакался, описывая события того дня.

«Мне кажется, это нереально. Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на курок. Я бы никогда этого не сделал. Я не знаю, как это объяснить… Я постоянно думаю о том, что бы было, если бы я мог вернуться в прошлое, о том, что бы я мог сделать…», — расплакавшись сказал Болдуин в эксклюзивном интервью ABC News.

Трагедия на съемках фильма «Ржавчина» случилась 21 октября. Была убита оператор и ранен режиссер. Винтовка, которая должна была стрелять холостыми патронами, выстрелила реальными. Оружие находилось в руках Болдуина, который исполнял в картине главную роль.

Актер сотрудничает с полицией и тяжело переживает случившееся. Обвинение ему не предъявлено.

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