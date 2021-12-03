Алек Болдуин со слезами описал момент трагедии на съемках «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин впервые рассказал об убийстве оператора фильма «Ржавчина», он расплакался, описывая события того дня.

«Мне кажется, это нереально. Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на курок. Я бы никогда этого не сделал. Я не знаю, как это объяснить… Я постоянно думаю о том, что бы было, если бы я мог вернуться в прошлое, о том, что бы я мог сделать…», — расплакавшись сказал Болдуин в эксклюзивном интервью ABC News.

Трагедия на съемках фильма «Ржавчина» случилась 21 октября. Была убита оператор и ранен режиссер. Винтовка, которая должна была стрелять холостыми патронами, выстрелила реальными. Оружие находилось в руках Болдуина, который исполнял в картине главную роль.

Актер сотрудничает с полицией и тяжело переживает случившееся. Обвинение ему не предъявлено.