Нобелевскую премию по экономике дали за «созидательное разрушение»

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2025 года стали американо-израильский историк экономики Джоэл Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский исследователь Питер Ховитт, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Награду вручили за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях», отмечается в решении членов Шведской королевской академии наук. Так, Агьон и Ховитт построили математическую модель так называемого «созидательного разрушения».

Суть этой модели заключается в том, что, когда на рынок выходит новый и более совершенный продукт, компании, продающие старые, терпят убытки. Такое «созидательное разрушение» порождает конфликты, некоторые участники рынка стараются блокировать инновации.

Мокир в своих работах показал, что промышленная революция и долгосрочный подъем Запада стали возможны благодаря культурным и институциональным условиям, поощряющим обмен знаниями и инновации.

В результате рост экономики возникает там, где общество снижает издержки обмена знаниями и вознаграждает изобретателей, а не только наращивает капитал. Технологический прогресс непрерывным в итоге делают качество институтов и культуры поиска.

Нобелевская премия по экономике вручается с 1969 года. Ее сумма составляет 11 миллионов шведских крон. Приз разделили в неравной степени — половину получил Мокир, остальное — Агион и Ховитт. 

