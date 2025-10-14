НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия испытает роботов в Таджикистане

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Беспилотные комплексы российской армии
Беспилотные комплексы российской армии
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия испытает наземные робототехнические комплексы в совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025» в Таджикистане, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевых роботов уже представили министру обороны РФ Андрею Белоусову, который посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел в Таджикистане, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что такие автоматизированные комплексы могут проводить дистанционное минирование местности, проводить уничтожение вражеских укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения.

Также впервые в рамках миротворческих маневров состоится специальное учение с совместным формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2025». Маневры пройдут с 14 по 24 октября на полигоне Фахрабад. 

Еще по теме
Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России
США оценили шансы «захватить Калининград»
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области
Больше участников СВО получат право на вторую госпенсию
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп объявил конфликт в Газе завершенным
Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России
Нобелевскую премию по экономике дали за «созидательное разрушение»
Суд смягчил приговор Елене Блиновской
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

KENTSeryga

Я думаю накрутили как раз на грозный сити. Если даже вся Чечня за них проголосовала, то сомневаюсь что...

Улитка на склоне

И поэтому закупаем картошку и прочее за границей. Там далеко не до гордости.

Uynachalnica

Яйца подешевели, картоха тоже, даже икра - есть чем гордится! Тут главное, чтобы пенсии не увеличивали,...

Улитка на склоне

Да, против американцев Кремль жалко выглядит. Кремль бьют, а они морду кирпичом держат. Типа все норм.