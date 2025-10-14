Российская армия испытает роботов в Таджикистане

Российская армия испытает наземные робототехнические комплексы в совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025» в Таджикистане, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевых роботов уже представили министру обороны РФ Андрею Белоусову, который посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел в Таджикистане, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что такие автоматизированные комплексы могут проводить дистанционное минирование местности, проводить уничтожение вражеских укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения.

Также впервые в рамках миротворческих маневров состоится специальное учение с совместным формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2025». Маневры пройдут с 14 по 24 октября на полигоне Фахрабад.