Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области

Самолет МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области, летчики успели катапультироваться, угрозы их жизни нет, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, авария произошла в четверг около 19:20 по московскому времени. Экипаж истребителя выполнял плановый учебно-тренировочный полета. Авария случилась при заходе на посадку.

«Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет. <…> Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщило Министерство обороны.

МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.