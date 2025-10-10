НАВЕРХ
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области

Фото: Alexander Kopitar / CC BY-SA 4.0

Самолет МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области, летчики успели катапультироваться, угрозы их жизни нет, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, авария произошла в четверг около 19:20 по московскому времени. Экипаж истребителя выполнял плановый учебно-тренировочный полета. Авария случилась при заходе на посадку.

«Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет. <…> Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщило Министерство обороны.

МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

