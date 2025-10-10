Станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира в пятницу, 10 октября. Главная интрига этого года — получит ли ее президент США Дональд Трамп.

Нобелевскую премию мира вручают физическим лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в дело укрепления мира. Ее получали минимум 10 глав государств, включая четырех президентов США.

В 2025 году комитет зарегистрировал 338 номинантов, из них 244 физических лица и 94 организации. Хотя список не публикуется, известно, что Трамп входит в число кандидатов, написала испанская газета Pais со ссылкой на директора Института исследований мира в Осло (PRIO) Нину Грегер.

Трамп публично никогда не произносил, что хочет получить премию мира, но он постоянно заявляет, что прекратил множество войн.

«Мы остановили семь войн. Есть еще одна, которая, как я думал, будет одной из наиболее простых, и это Украина. И ее разрешение получилось немного сложнее», — говорил президент США в начале сентября на церемонии подписания указа о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны.

#Мир Как Горбачев получил премию мира и потерял страну

В августе Белый дом публиковал список иностранных лидеров, поддержавших 47-го президента США на получение Нобелевской премии мира. Это президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Нобелевская премия мира — наиболее известная награда в области миротворчества и гуманитарных инициатив.

Размер премии зависит от доходов фонда, созданного по завещанию Нобеля, и колеблется в зависимости от его финансовых результатов. Максимальный размер достигал около 1,4 миллиона долларов, а минимальный составлял примерно 150 тысяч долларов.

По состоянию на сентябрь 2025 года, Нобелевскую премию мира вручили 105 раз, ее лауреатами стали 111 человек и 28 организаций.