Электрокар самостоятельно завелся и уехал от водителя. ВИДЕО

CarNewsChina
Электрокар Xiaomi SU7 произвольно завелся и уехал на глазах водителя, пока тот занимался своими делами в доме.

Владелец сразу обратился в службу поддержки, где ему сказали о возможной активации функции удаленного запуска через смартфон. При этом автовладелец устройство не использовал, рассказала хозяин авто изданию CarNewsChina.

Как выяснилось, на SU7 сработала команда Remote Parking Assist (RPA), отправленная с iPhone, который привязан к аккаунту владельца. Эта функция предназначена для автоматического въезда и выезда автомобиля с парковки по команде. Но система должна предусматривать блокировку подобных случаев при отсутствии водителя за рулем.

Ездовая электроника SU7 в середине сентября стала причиной масштабного отзыва, который затронет 117 тысяч машин.

