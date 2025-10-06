НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появилась противоречивая информация о госпитализации Кашпировского

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Анатолий Кашпировский
Фото: © Sibnet.ru

Экстрасенс Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве на фоне онкологии, сообщили несколько телеграм-каналов. Но эту информацию опроверг директор главного мага СССР.

Кашпировскому потребовался курс лучевой терапии, сообщили телеграм-каналы Baza и Shot без ссылок на источники. Директор экстрасенса заявил телеграм-каналу Mash, что с ним все в порядке.

«Сегодня будет вести эфир в тг. У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть», — сказал директор.

Кашпировскому 86 лет. По образованию врач-психотерапевт, 28 лет работал в психиатрической больнице в Виннице. В конце 1980-х появился на советском телевидении, где удаленно лечил зрителей.

Трижды женат. Два месяца назад у Кашпировского родилась дочь.

Еще по теме
Красавица из Подмосковья стала «Мисс Россия — 2025»
Хайди Клум предстала в обнажающем грудь платье на Неделе моды
Пи Дидди отправится в тюрьму на четыре года
Самые красивые сибирячки — 2025. ФОТО
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!