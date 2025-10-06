Появилась противоречивая информация о госпитализации Кашпировского

Экстрасенс Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве на фоне онкологии, сообщили несколько телеграм-каналов. Но эту информацию опроверг директор главного мага СССР.

Кашпировскому потребовался курс лучевой терапии, сообщили телеграм-каналы Baza и Shot без ссылок на источники. Директор экстрасенса заявил телеграм-каналу Mash, что с ним все в порядке.

«Сегодня будет вести эфир в тг. У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть», — сказал директор.

Кашпировскому 86 лет. По образованию врач-психотерапевт, 28 лет работал в психиатрической больнице в Виннице. В конце 1980-х появился на советском телевидении, где удаленно лечил зрителей.

Трижды женат. Два месяца назад у Кашпировского родилась дочь.