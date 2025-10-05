Российская армия нанесла массированный удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины, сообщило Минобороны России.

Для поражения целей использовалось оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. В том числе российские войска применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что удары наносились по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове произошло порядка 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света.