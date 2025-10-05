НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нанесла массированный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины, сообщило Минобороны России.

Для поражения целей использовалось оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. В том числе российские войска применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что удары наносились по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове произошло порядка 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света.

Оборона #Армия
