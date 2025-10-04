НАВЕРХ
Показ сериала «Камбэк» с Петровым начинается на «Кинопоиске»

Фото: © КиноПоиск

Сериал «Камбэк» о бездомном с амнезией и добрых школьниках в субботу, 4 октября стартует на «Кинопоиске».

События сериала разворачиваются в начале нулевых в Нижнем Новгороде. Четверо школьных друзей попадают в серьезных неприятности, выбраться из которых им помогает бездомный по кличке Компот. После тяжелой травмы он потерял память, и в благодарность за спасение подростки решают помочь ему вспомнить все.

«У нас получилась вневременная история о доброте и способности оставаться человеком, протянув руку помощи любому вне зависимости от обстоятельств или статуса», – цитирует «Кинопоиск» режиссера сериала Динара Гарипова.

Главные роли в «Камбэке» исполнили Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хингачев и Григорий Столбов. Образ криминального авторитета Соболя воплотил российский рэпер Нигатив (Владимир Афанасьев).

«Август»: за что ругают и хвалят фильм

Петров назвал роль Компота одной из самых интересных в своей карьере. «Камбэк», по мнению актера, имеет все шансы встать в один ряд с такими хитами, как «Фишер», «Слово пацана», «Трасса» и «Звоните ДиКаприо!».

В день премьеры 4 октября выйдут сразу две серии «Камбэка». Еще шесть серий будут выходить по одной в субботу.

