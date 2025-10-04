Группа «Воровайки» ищет третью участницу

Российская поп-шансон группа «Воровайки» объявила кастинг на место третьей участницы. Информация об этом опубликована в соцсетях коллектива.

Претендентки должны отвечать ряду требований, среди которых хорошие вокальные данные, умение работать на сцене, энергичность, возраст от 18 до 26 лет, а также проживание в Москве или Московской области.

Сроки окончания кастинга не указаны. Кандидаток просят прикладывать к письмам аудио- и видеофайлы для всесторонней оценки.

Группа «Воровайки» основана в 1999 году продюсером Юрием Алмазовым. Массовому слушателю коллектив известен песней «Хоп, мусорок» с дебютного альбома. После смерти Алмазова в 2019 году коллективом руководит его сын Никита Надыктов.

Вокалистками «Вороваек» на данный момент являются Валерия Москальчук и Софья Морозова. В октябре-декабре 2025 года у группы запланировано более 30 концертов в разных городах России.