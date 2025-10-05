Натуральный пищевой сублимат для находящихся в зоне боевых действий военных разработан в Красноярске. Энергетическая и пищевая ценность продукта значительно выше аналогов, а вес в три-пять раз легче, чем консервная банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Составлен стандарт русской кухни

Разработка поможет военнослужащим, как аварийный вариант организации питания в зоне боевых действий СВО, уверен разработчик сублимата «Вызов» преподаватель красноярского Техникума индустрии гостеприимства и сервиса Денис Гончаров.

«Этот продукт поможет военнослужащим, для которых важен именно маленький габарит, маленький вес и еда быстрого приготовления. Его на квадрокоптерах можно доставлять, потому что он легкий. Это с физиологической точки зрения лучше, чем сухое пюре или какой-нибудь "Доширак" или "Сникерс"», — цитирует Гончарова ТАСС.

«Вызов» — это порошок в вакуумной упаковке весом 100 граммов. В состав входят сушеные и измельченные оленина, овощи, специи и мука из овсяных хлопьев. Порошок перед употреблением разводится водой. Продукт сертифицирован, имеется декларация соответствия, пройдены необходимые лабораторные испытания.