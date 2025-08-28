НАВЕРХ
Эксперт допустил рост цены красной икры до 15 тысяч рублей

«Интерфакс»
Цены на красную икру в России к концу 2025 года могут вырасти до 15 тысяч рублей за килограмм, несмотря на увеличение вылова и большие прошлогодние запасы, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Лососевая путина этого года, несмотря на положительные показатели вылова, началась с повышения цен на икру <…> В июне икра нерки, к примеру, продавалась по 9-9,5 тысяч рублей за килограмм. Свежие сводки из торговых сетей Дальнего Востока говорят о том, что этот уровень уже преодолен», — цитирует эксперта «Интерфакс».

По информации Савельева, сейчас за килограмм этой икры просят от 11,9 до 13,5 тысячи рублей. «Так что прогноз в 15 тысяч рублей за килограмм в основных регионах потребления вполне вероятен с учетом роста спроса на этот деликатес в преддверии Нового года», — уверен Савельев.

Розничная цена икры горбуши на дальневосточном рынке составляет от 10 до 11,1 тысячи рублей за килограмм, кеты — 9,9-12,5 тысячи рублей, кижуча — от 11,2 до 12,1 тысячи рублей. В центральной России цены еще выше. В последние два года красная икра дорожала на 30% в год.

По данным Росрыболовства, на 18 августа вылов тихоокеанских лососей вырос относительно прошлого года в 1,6 раза и достиг 296,8 тысячи тонн. Прогноз на путину составляет 436 тысяч тонн. В 2024 году он был 235 тысяч тонн.


Жизнь #Еда #Деньги
