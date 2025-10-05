НАВЕРХ
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях

Около половины жителей России (49%) заявили, что их раздражают вечно недовольные пользователи в социальных сетях, показал опрос.

Опрос проводился на фоне решения властей в Китае блокировать контент, комментарии и пользователей с жалобами и идеями о бессмысленности труда и обучения. В опросе «Комсомольской правды» приняли участие 2,9 тысячи человек. 

«В сети ноют, в реальной жизни пакостят. Респект китайцам, правильно, что с такими людьми начали бороться», — заявил один из участников опроса.

Не обращают внимание на нытиков и не принимают их слова близко к сердцу 38% респондентов. При этом 8% назвали нормой манеру высказывать то, что не нравится, с целью обратить внимание на проблемы людей. Редко жалуются на жизнь в социальных сетях, по их словам, — 4%, оставшийся 1% не смог определиться с ответом.

Жизнь #Общество #Психо
