Спецкнопка против мошенников появится в приложениях банков

Системно значимые российские банки по призыву Банка России с октября 2025 года дополнят свои мобильные приложения тревожной кнопкой для жертв мошенников.

Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно. Сейчас по закону пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией.

Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции, рассказали ТАСС в кредитных организациях.

В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например, способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег и другая информация.