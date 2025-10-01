НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спецкнопка против мошенников появится в приложениях банков

Источник:
ТАСС
226 0

Системно значимые российские банки по призыву Банка России с октября 2025 года дополнят свои мобильные приложения тревожной кнопкой для жертв мошенников.

Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно. Сейчас по закону пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией.

Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции, рассказали ТАСС  в кредитных организациях. 

В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например, способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег и другая информация.

Телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
Еще по теме
Подозреваемый в помощи украинским мошенникам задержан в Новосибирске
«Барнаульский маньяк» получил 25 лет за убийство 11 женщин
Названы самые популярные способы мошенничества через мессенджеры
Телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
смотреть все
ЧП #Криминал #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
Стубб заявил, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией
Представлен перечень авто для работы в такси
Дуров впервые рассказал о попытке отравления в 2018 году
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

Wolf Hound

Цены на эти повозки скиньте раза в 3,тогда всё хорошо будет.

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...

rumatam

просто нужно ставить нормальные цены.......