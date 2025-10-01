Сирены завоют по всей России

Масштабная проверка систем оповещения населения, которые используют при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, пройдет во всех регионах России 1 октября, сообщило МЧС.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России"», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС напомнило, что, услышав звук сирены, необходимо:

сохранять спокойствие и не паниковать;

включить телевизор (любой общедоступный канал) или радио и прослушать информационное сообщение.

Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте 2025 года.

Время проверки по регионам немного отличается: например, в Новосибирске сирены завоют с 10.30 по 10.45, в Кузбассе — с 10.30 до 11.10, в Санкт-Петербурге — с 10.30 до 11.00 по местному времени.