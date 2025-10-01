НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сирены завоют по всей России

Источник:
Sibnet.ru
222 2
Громкоговоритель на улице
Фото: © МЧС России

Масштабная проверка систем оповещения населения, которые используют при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, пройдет во всех регионах России 1 октября, сообщило МЧС.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России"», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС напомнило, что, услышав звук сирены, необходимо:

  • сохранять спокойствие и не паниковать;
  • включить телевизор (любой общедоступный канал) или радио и прослушать информационное сообщение.

Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте 2025 года.

Время проверки по регионам немного отличается: например, в Новосибирске сирены завоют с 10.30 по 10.45, в Кузбассе — с 10.30 до 11.10, в Санкт-Петербурге — с 10.30 до 11.00 по местному времени.

Еще по теме
Росгвардию вооружили танками и артиллерией
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Украина завербовала пять пенсионерок для террористических атак
Чиновники в Туве взялись за оповещающие о ГАИ паблики
смотреть все
Оборона #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
46
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны