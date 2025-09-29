НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Трое 80-летних пенсионеров в Забайкалье погибли в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
286 0

Вечером 28 сентября на трассе в Забайкалье автомобиль Toyota Fielder врезался в припаркованный грузовик, три человека, в том числе водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщила региональная госавтоинспекция.

За рулем Toyota Fielder находился 80-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил столкновение. Вместе с ним погиб его ровесник и 86-летний пассажир. Еще одна пассажирка — 76-летняя женщина — доставлена в больницу. Все пострадавшие — жители Бурятии.

Авария произошла в Хилокском районе Забайкальского края, на 836 километре федеральной автодороги Р-258 «Иркутск-Чита».  

Еще по теме
Медведь «раньше не был в городской среде» и поэтому убил пенсионерку
Изюбрь убил сотрудника зоопитомника в Забайкалье
Новосибирский зоопарк расчистил сгоревшие вольеры
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
смотреть все
ЧП #Происшествия #Забайкалье #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
Животные устали: Новосибирский зоопарк после пожара
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
23
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии