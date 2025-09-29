Трое 80-летних пенсионеров в Забайкалье погибли в ДТП

Вечером 28 сентября на трассе в Забайкалье автомобиль Toyota Fielder врезался в припаркованный грузовик, три человека, в том числе водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщила региональная госавтоинспекция.

За рулем Toyota Fielder находился 80-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил столкновение. Вместе с ним погиб его ровесник и 86-летний пассажир. Еще одна пассажирка — 76-летняя женщина — доставлена в больницу. Все пострадавшие — жители Бурятии.

Авария произошла в Хилокском районе Забайкальского края, на 836 километре федеральной автодороги Р-258 «Иркутск-Чита».