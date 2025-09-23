НАВЕРХ
Водитель «Газели» погиб в ДТП с фурами на трассе под Новосибирском

Sibnet.ru
Фото: © пресс-служба ГАИ Новосибирской области

Массовое ДТП с участием четырех грузовых автомобилей произошло утром 23 сентября на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Столкновение трех фур и «Газели» произошло около 8.00 на 1180 километре трассы Р-254 в Барабинском районе. В результате аварии два автомобиля загорелись. По данным телеграм-канала Mash Siberia, одна из фур взорвалась. Пресс-служба МЧС эту информацию не подтверждает.

Водитель «Газели» скончался на месте ДТП. О состоянии других участников столкновения не сообщается.

Авария привела к временному перекрытию трассы, из-за чего на дороге образовался многокилометровый затор.

«В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Автоинспекторами проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации и увеличения пропускной способности автотранспортных средств», — сообщила пресс-служба ГАИ Новосибирской области.


