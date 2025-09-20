НАВЕРХ
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными

Платные автодороги
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Проезд по всем дорогам России к 2030 году может стать платным, заявил замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин.

Чиновник на полях форума Kazan Digital Week отметил, что законы о дорожных фондах не учитывали современных тенденций, а стоимость строительных ресурсов и затрат на содержание инфраструктуры продолжает расти, передает «Бизнес.Online».

С учетом ограниченности бюджета властями и ведомствами обсуждается постепенный перевод всех автомобильных дорог в категорию платных. Кирюхин подчеркнул, что изменения пока в «рамках обсуждения».

По словам чиновника, планируется ввести по всей стране единую контрольную инфраструктуру с использованием дополнительных средств фиксации для всех транспортных средств. Плата будет взиматься по принципу «свободного потока» — без шлагбаумов.

Кирюхин напомнил, что с 1 февраля 2025 года размер платы в государственной системе «Платон» повысили до 3,34 рубля за километр пробега. Сейчас эта система действует только для грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам.

Экономика #Транспорт и дороги #Авторынок
