Закон о налоге на сверхприбыль банков внесли в Госдуму

Sibnet.ru
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о разовом налоге на сверхдоходы банков в 2023 и 2024 годах. Таким образом предполагается пополнить бюджет на 200 миллиардов рублей.

Сверхприбыль банков станут определять как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 и за 2021 годы, следует из документа. Подобный механизм уже использовался в законе о сверхприбыли крупных компаний.

Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате. Банки должны будут уплатить налог до 28 января 2026 года. Сумма налога составит порядка 5% от дефицита бюджета страны.
В конце 2023 года Заместитель министра финансов Алексей Сазанов утверждал, что ведомство не планирует повторного введения налога на сверхприбыль.

По информации Центробанка, в 2024 году чистая прибыль банков была рекордной — 3,8 триллиона рублей. Годом ранее она равнялась 3,3 триллиона рублей, а в 2022 году всего 203 миллиарда. За два года чистая прибыли банков выросла почти в 19 раз.

Когда банк должен компенсировать ущерб от мошенников

