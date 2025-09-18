НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт оценил вероятность всплеска цен в конце года

Источник:
«Газета.Ru»
162 0

Вероятность всплеска цен в конце 2025 года зависит от достижения к этому сроку прогнозного уровня инфляции Центробанка в 7%, считает кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Не стоит ожидать повторения сценария прошлого года, когда произошел всплеск цен в октябре — декабре. Тогда инфляция ускорилась <…> В 2025 году ситуация более стабильна, в первую очередь за счет крепкого рубля. Таким образом, цель по инфляции до конца года на уровне 7% вполне достижима», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Накопленная инфляция с января по конец июля 2025 года составила 4,37%, и годовая инфляция будет ниже, чем год назад. В октябре инфляция может стабилизироваться, не будет ни роста, ни значимого снижения цен, прогнозирует Суетин.


Сезонные факторы больше не поддерживают экономику, они себя исчерпали, но ставка Банка России снизилась до 17% и опустится к концу года до 14-16%, также считает эксперт. Курс рубля будет ослабевать, это не приведет к витку цен, но и импорт больше не будет дешеветь.

Ключевая ставка 17%. Что нас ждет
Еще по теме
Депутат передумала запрещать «Сектор Газа»
Искусственный интеллект возглавит в Японии политическую партию
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
Когда банк обязан возместить ущерб от мошенников
смотреть все
Жизнь #Общество #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин продлил ответные санкции против Запада
Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой
Украина применила новые сверхопасные дроны
Лавров заявил, что Европе нечего делать на переговорах по Украине
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

Кузня420лет

Не он первый, не он последний: помнится была новость что экс футболист сборной Александр Кержаков "инвестировал"...

pepelmetal

А гасилка у них не бабахнет внезапно)?