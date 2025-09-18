Эксперт оценил вероятность всплеска цен в конце года

Вероятность всплеска цен в конце 2025 года зависит от достижения к этому сроку прогнозного уровня инфляции Центробанка в 7%, считает кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин.



«Не стоит ожидать повторения сценария прошлого года, когда произошел всплеск цен в октябре — декабре. Тогда инфляция ускорилась <…> В 2025 году ситуация более стабильна, в первую очередь за счет крепкого рубля. Таким образом, цель по инфляции до конца года на уровне 7% вполне достижима», — цитирует эксперта «Газета.Ru».



Накопленная инфляция с января по конец июля 2025 года составила 4,37%, и годовая инфляция будет ниже, чем год назад. В октябре инфляция может стабилизироваться, не будет ни роста, ни значимого снижения цен, прогнозирует Суетин.



Сезонные факторы больше не поддерживают экономику, они себя исчерпали, но ставка Банка России снизилась до 17% и опустится к концу года до 14-16%, также считает эксперт. Курс рубля будет ослабевать, это не приведет к витку цен, но и импорт больше не будет дешеветь.