Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив

Sibnet.ru
Обвиняемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон заявил, что политик был, по его мнению, источником ненависти, сообщил прокурор американского штата Юта Джефф Грей в ходе пресс-конференции.

«Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон заявил, что вокруг слишком много зла, а Кирк распространяет слишком много ненависти», — рассказал Грей.

Прокурор процитировал переписку Робинсона с его соседом-трансгендером, с которым у них были романтические отношения. В частности, Робинсон написал: «Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это».

Газета Washington Post со ссылкой на скриншоты сообщений в групповом чате на Discord пишет, что Робинсон признался в покушении на Кирка. «Ребята, у меня для вас всех плохие новости. Это я был в университете Юты вчера. Простите за все это», — цитирует его газета.

Накануне прокурор Джефф Грей предъявил Робинсону обвинение в убийстве Чарли Кирка и ходатайствовал о вынесении ему смертного приговора. Кирка смертельно ранили во время выступления в Университете долины Юта вечером 10 сентября. Он был сподвижником Трампа.

Расстрел грозит обвиняемому в убийстве Кирка

