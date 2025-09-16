АвтоВАЗ разрешил «крутить» моторы Lada до красной зоны

Специалисты АвтоВАЗа в официальном подкасте автозавода разъяснили, допустимо ли раскручивать двигатели Lada до красной зоны тахометра. Делать это можно, однако при соблюдении ряда условий.

Так, нельзя экстремально нагружать непрогретый двигатель — на высокие обороты можно выходить только после достижения минимального показателя температуры охлаждающей жидкости в 40 градусов.

Для новых автомобилей с пробегом до двух тысяч километров не рекомендуется превышать показатель в 3,5 тысячи оборотов в минуту. Кратковременный выход в красную зону не повредит двигатель, но регулярная езда в таком режиме сократит его ресурс.

Большинство двигателей внутреннего сгорания имеют диапазон рабочих оборотов — как правило, от нуля до восьми тысяч. Считается, что сохранность мотора гарантирует так называемый экономичный режим работы в диапазоне от 1,5 до 3,5 тысячи оборотов в минуту.

При этом почти все современные модели Lada оснащены защитными механизмами: при достижении критических оборотов срабатывает отсечка, после чего они падают автоматически.