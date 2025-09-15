НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стартовали продажи первого страйкбольного автомата АК-12

Источник:
Sibnet.ru
201 0

Концерн «Калашников» открыл продажи первого официального страйкбольного привода АК-12, сообщила пресс-служба производителя.

Размеры эксклюзивного изделия полностью соответствуют массогабаритному макету настоящего автомата АК-12. Оригинальные комплектующие и стальной корпус придают изделию непревзойденную прочность, отмечается в сообщении.

Магазин страйкбольного автомата выполнен из подлинного корпуса со стальными зацепами, который используется в огнестрельном образце АК-12. Покрытие оружейной краской-лаком черного цвета «Нигрозин» обеспечивает разработке высокую коррозийную стойкость.

Внутри привода расположен надежный гирбокс (воздушный компрессор), обеспечивающий скорость вылета шара в 140 метров в секунду. Изделие в базовой комплектации оснащено трассерной подсветкой Hop-Up и резьбой М14 на стволе.

В официальном магазине «Калашников Маркет» за страйкбольный АК-12 просят 95 тысяч рублей. Привод комплектуется одним механическим магазином, стоимость дополнительного магазина составляет 4 тысячи рублей. Аккумулятор в комплекте не поставляется.

Страйкбольное оружие — особый тип маломощного гладкоствольного пневматического оружия, которое используется в страйкбольных видах спорта. Оно стреляет пластиковыми шариками. Внешне такое оружие обычно является копией реальных боевых моделей.

Еще по теме
Россия кардинально обошла Украину в противостоянии дронов
Росгвардию вооружили танками и артиллерией
День танкиста отметят в России
Названы главные преимущества российских танков
смотреть все
Оборона #Оружие #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин наградил Медведева орденом
Россия кардинально обошла Украину в противостоянии дронов
Реакция Трампа на дроны над Польшей поразила Европу
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег