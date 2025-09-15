Стартовали продажи первого страйкбольного автомата АК-12

Концерн «Калашников» открыл продажи первого официального страйкбольного привода АК-12, сообщила пресс-служба производителя.

Размеры эксклюзивного изделия полностью соответствуют массогабаритному макету настоящего автомата АК-12. Оригинальные комплектующие и стальной корпус придают изделию непревзойденную прочность, отмечается в сообщении.

Магазин страйкбольного автомата выполнен из подлинного корпуса со стальными зацепами, который используется в огнестрельном образце АК-12. Покрытие оружейной краской-лаком черного цвета «Нигрозин» обеспечивает разработке высокую коррозийную стойкость.

Внутри привода расположен надежный гирбокс (воздушный компрессор), обеспечивающий скорость вылета шара в 140 метров в секунду. Изделие в базовой комплектации оснащено трассерной подсветкой Hop-Up и резьбой М14 на стволе.

В официальном магазине «Калашников Маркет» за страйкбольный АК-12 просят 95 тысяч рублей. Привод комплектуется одним механическим магазином, стоимость дополнительного магазина составляет 4 тысячи рублей. Аккумулятор в комплекте не поставляется.

Страйкбольное оружие — особый тип маломощного гладкоствольного пневматического оружия, которое используется в страйкбольных видах спорта. Оно стреляет пластиковыми шариками. Внешне такое оружие обычно является копией реальных боевых моделей.