Магнитная буря разразится на Земле

Заметные возмущения магнитного поля Земли начнутся сегодня, 14 сентября, в середине дня, соответствующий прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно расчетам, магнитных бурь выше уровня G2 не ожидается. Однако специалисты подчеркивают, что прогноз является предварительным, более точная картина станет ясна только после того, как Земля непосредственно войдет в возмущенную область.

В настоящее время скорость солнечного ветра уже значительно усилилась. Возмущения связаны с появлением на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет.

«Можно отметить свойственные корональным дырам "качели", когда давление на магнитное поле то усиливается, то снимается, создавая в прогнозе характерное многоцветие с хаотическим чередованием красных, зеленых и желтых цветов», — отмечается в прогнозе.